نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الزمالك قبل ودية أورانج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتولى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت التركيز على تحركات اللاعبين دون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا لمباراة أورانج الودية المقرر لها غدًا.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات خلال الفقرة الخططية، كما خصص فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات.

وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

ويلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

