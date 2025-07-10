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أحمد جودة - القاهرة - ميركاتو الزمالك.. ثنائي الزمالك يهدد إتمام صفقة أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي.

أحمد ربيع، البنك الأهلي، تشهد صفقة انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى نادي الزمالك تهديدًا خلال الوقت الحالي، حيث أصبحت الصفقة مهددة بشكل كبير بالفشل.

عدم التوصل لاتفاق

وقال مصدر من البنك الأهلي في تصريحات صحفية: "صفقة انتقال أحمد ربيع للزمالك مهددة بسبب عدم التوصل لاتفاق مع مصطفى شلبي وسيد عبد الله نيمار على البنود الشخصية".

وأضاف المصدر "اللاعبان تخلفا عن جلسة مع إدارة البنك خلال الساعات الماضية، وفي حال عدم التواصل لاتفاق قريبا ستكون الصفقة مهددة بعدم الإتمام".

وقال المصدر: "أحمد ربيع تغيب عن تدريبات الفريق بإذن من أجل إنهاء إجراءات انضمامه للزمالك".

وفي وقت سابق كان قد اتفق الزمالك مع البنك على ضم أحمد ربيع، مقابل انتقال لاعبين من الزمالك للبنك الأهلي.

وكانت قد أوضحت تقارير صحفية في وقت سابق أن الثنائي المرشح للانتقال للبنك الأهلي من الزمالك حتى الآن هو مصطفى شلبي ومصطفى الزناري، ولكن رفض المدرب البلجيكي يانيك فيريرا رحيل الأخير عن الفريق، ولكن عاد اللاعب في الصورة من جديد للرحيل عن الفريق.

وينتظر الزمالك الحصول على موافقة الثنائي الزناري وشلبي للانتقال إلى البنك الأهلي، وفي حالة عدم موافقة الثنائي سيعرض الزمالك بعض اللاعبين الآخرين على البنك للاختيار منهم من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

أحمد ربيع

وظهر أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي صاحب ال 24 سنة بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري خلال الموسم الماضي.

وشارك خلال الموسم الماضي مع البنك الأهلي في 31 مباراة في مختلف البطولات.