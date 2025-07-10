نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. انتقال أقطاي عبد الله إلي صفوف إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي علي إنتقال لاعب الفريق الشاب اللاعب أقطاي عبد الله إلي صفوف فريق إنبي بعقد بيع نهائي يبدأ مع بداية الموسم الرياضي الجديد

ويبلغ الاعب من العمر ٢٢ عام مواليد عام ٢٠٠٣ وتم تصعيدة للفريق الأول من فرق الناشئين موسم ٢٠٢٢ وإستطاع أن يكون من الهدافين المميزين في الفريق.

وكان مسئولي طنطا قد أنهو كافة الإتفاقات المالية مع نادي إنبي بعد الإتفاق علي كافة الأمور المالية.

