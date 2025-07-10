الرياضة

رسميًا.. انتقال أقطاي عبد الله إلي صفوف إنبي

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رسميًا.. انتقال أقطاي عبد الله إلي صفوف إنبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. انتقال أقطاي عبد الله إلي صفوف إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافقت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي علي إنتقال لاعب الفريق الشاب اللاعب أقطاي عبد الله إلي صفوف فريق إنبي بعقد بيع نهائي يبدأ مع بداية الموسم الرياضي الجديد

ويبلغ الاعب من العمر ٢٢ عام مواليد عام ٢٠٠٣ وتم تصعيدة للفريق الأول من فرق الناشئين موسم ٢٠٢٢ وإستطاع أن يكون من الهدافين المميزين في الفريق.

وكان مسئولي طنطا قد أنهو كافة الإتفاقات المالية مع نادي إنبي بعد الإتفاق علي كافة الأمور المالية.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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