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أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

الزمالك يخفف الأحمال البدنية استعدادًا لودية أورانج غدًا

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فقرة بدنية خفيفة، في ظل استعداد الفريق لخوض ودية أورانج غدًا، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد.

ويلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام السادسة والنصف مساء غدًا الجمعة، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.