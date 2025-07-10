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أحمد جودة - القاهرة - قال علي جبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، إن وجود لاعبين كبار أصحاب خبرات كبيرة في الدوري بجانب محترفين أكفاء حصدوا بطولات قارية هو ما منحنا ميزة المنافسة على كل البطولات والمنافسات المحلية والقارية رغم مرور 7 سنوات فقط على تأسيسه، مضيفًا: نخلق دوافعنا لأنفسنا وخبراتنا تمكننا من التركيز والفصل بين البطولات والمنافسات الكثيرة التي نخوضها.

علي جبر: بيراميدز يمتلك أقوى إسكواد في إفريقيا.. و"عوامل خارجية" سبب خسارتنا للدوري والكأس

وأضاف علي جبر في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: المطالبة بفوز بيراميدز بالبطولات من أول يوم ضغوط حلوة مش وحشة، ودي ثقة كبيرة من الناس في قدراتنا وإمكانياتنا، لإن كل لاعيبتنا كبار وقادرين على استكمال ما فعلوه الموسم الماضي.

وتابع لاعب الإسماعيلي السابق: وجود الجمهور بيفرق مع أي لاعب، لإن الكرة أساسها الجمهور وإحنا بنلعب علشانهم، وجود الجمهور بيزود المنافسة بين الأندية وبيعلي المستويات وبيدي دوافع أكبر وبيرفع سقف الطموحات وبيخليك تتخطى أي مشكلات ممكن تحصل وبيزود قوة البطولة، مضيفًا: بيراميدز يمتلك أقوى إسكواد في إفريقيا وليس مصر فقط، القائمة تضم لاعبين كبار أصحاب خبرات يخلقون دوافعهم لأنفسهم ويعرفون ماذا يريدون من كل بطولة.

وأكد علي جبر على أن هناك عوامل خارجية ساهمت في خسارة الفريق لبطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي، قائلًا: لم يكن هناك تكافؤ فرص مع الأهلي في الدوري، خسرنا أهم مباراتين حاسمتين في الموسم بسبب اختيارات الملاعب والتوقيت غير المناسبة لنا.. بعكس منافسنا الذي تم تسهيل كافة الأمور له، مضيفًا: لازلنا متمسكين بأمل الفوز بالدوري بقرار من الفيفا بعد أزمة خصم النقاط.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: توقيت مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك كان صعبًا للغاية، يوم وقفة عيد الأضحى والجميع صائمون، متابعًا: كنا لسه مخرجناش من أجواء الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عشان كده مكنش فيه تركيز كامل ولا دوافع مكتملة وده سبب خسارتنا للقب.

واختتم علي جبر حديثه: سعيد ببقاء المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش معنا في الموسم القادم، لأن الاستقرار في كرة القدم واحد من أهم أسباب النجاح، طبيعي أن تأتيه عروض كثيرة وهو متوج بدوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله نكرر ما فعلناه معًا الموسم القادم، مضيفًا: الكرواتي هو من يصنع الضغوط ويخلق لنا الدوافع، هو جيد جدًا في هذه النقطة التي كانت تنقصنا كفريق، هو جمهورنا فعليًا، وهذه هي شخصيته الحقيقية في التدريبات والمباريات.