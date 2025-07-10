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أحمد جودة - القاهرة - شدد علي جبر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ولاعب الإسماعيلي والزمالك السابق، على أن المشاركة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال هي حلم لأي لاعب، مؤكدًا أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2025 والمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال في نفس العام وبعدها كأس العالم للأندية 2029، هو إنجاز تاريخي كبير لكل منظومة بيراميدز والكرة المصرية.

علي جبر: مشاركة بيراميدز في "الإنتركونتيننتال" إنجاز تاريخي.. وطموح رمضان صبحي "حق مشروع"

وتابع علي جبر في تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف أم: فخورين بالإنجاز التاريخي الكبير اللي حققناه وأننا سنكون ضمن أقوى فرق العالم في كأس العالم للأندية 2029، ونتمنى تحقيق نتائج إيجابية تليق بالكرة المصرية والإفريقية، مضيفًا: لسنا محظوظين بإقامة كأس العالم للأندية مرة كل 4 سنوات، وأتمنى أن أكون متواجدًا وقتها وأشارك في البطولة.

وأضاف لاعب الزمالك السابق: بيراميدز صنع حالة جديدة في الكرة المصرية، منافسة الأهلي والزمالك حق مشروع لأي لاعب ونادي، والفوز بالبطولات إنجاز تاريخي كبير يضاف للمنظومة، متابعًا: مستمرين في المنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد، مع الأهلي والزمالك اللي عمره ما خرج بره المنافسة مهما كان عنده مشاكل، مضيفًا: المنافسة ستكون صعبة على الجميع بعد تدعيم كل الفرق لصفوفها بلاعبين.

وواصل علي جبر: قوة إسكواد بيراميدز منذ تأسيسه معتمدة على تحديد الاحتياجات وتدعيم النواقص فقط، وهو ما يزيد التنافسية في الفريق ويمنحه التفوق، بيراميدز لا يتعاقد مع لاعب إلا لأسباب فنية وليس كما يفعل الآخرون من أجل حرمان المنافسين منه، وإن شاء الله الموسم القادم سندعم الفريق بأفضل العناصر التي تساعدنا على تكرار ما فعلناه الموسم الماضي.

وقال لاعب الإسماعيلي السابق: مبسوط ومرتاح في بيراميدز ولا أفكر في الرحيل لأي فريق آخر، الزمالك هو اللي عمل اسم علي جبر وخلاني ألعب لمنتخب مصر، بتمنى للنادي كل التوفيق وإنه يتخطى كل المشكلات ويعود للمنافسة في الموسم القادم أقوى مما كان.

واختتم علي جبر حديثه: المادة لم تلغ الانتماء، لكنها أصبحت رقم 1 حاليًا، أرى أنه لازال هناك انتماء، أنا مثلًا انتمي للمكان الذي أتواجد فيه، وأرى أنه اختيارات أي لاعب بتكون لو الأمور قريبة هنا الانتماء يكسب ويكمل، ولو الأمور بعيدة تكسب المادة ويرحل، مضيفًا: مش عارف ليه كلمة طموح بتزعل الناس، كلنا عندنا طموحات وأهداف إننا نكون أفضل ونكسب كل البطولات، وده حق مشروع لرمضان صبحي، هو عنده طموحات وأهداف وقرر يخوض تجربة جديدة، وبالمناسبة هو ده الاحتراف اللي خلى زيزو يروح من الزمالك للأهلي، ولا هو ده احتراف وده مش احتراف.

