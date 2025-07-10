الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث عشاق الكرة عن موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل متزايد، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها الأولى بالنظام الجديد بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات.

"مين هيخطف اللقب؟؟".. موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان

أما عن موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 فمن المقرر أن تُقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، على أرضية ملعب ميت لايف ستاديوم في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية 2025

أعلنت مجموعة قنوات MBC السعودية حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن يتم نقل النهائي المرتقب عبر قنوات MBC Action وMBC MASR وMBC MASR2 مجانًا على القمر الصناعي نايل سات.

مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي تأهله أولًا إلى النهائي، عقب فوزه المستحق على نادي فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت الثلاثاء الماضي، ليبلغ نهائي البطولة للمرة الثانية في تاريخه، في المقابل، فرض باريس سان جيرمان هيمنته على مباراة نصف النهائي الثانية، بعدما حقق انتصارًا تاريخيًا على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 4-0، في لقاء شهد تألقًا جماعيًا للفريق الفرنسي الذي يخوض النهائي الأول له في هذه البطولة.

طريقة متابعة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي

يمكن متابعة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 من خلال:

منصة شاهد الإلكترونية التابعة لـ MBC.

أو عبر منصة DAZN البريطانية، والتي تتيح للمستخدمين في بعض الدول إمكانية مشاهدة المباريات مجانًا من خلال الفترة التجريبية.