نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز من ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، وذلك لتدعيم مركز خط الدفاع، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع ثيو هيرنانديز عقدًا مع زعيم الأندية السعودية لمدة 3 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال المدافع الفرنسي إلى الهلال قادمًا من ميلان الإيطالي، كلفت خزينة النادي السعودي 25 مليون يورو.

وانضم الظهير الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا إلى صفوف ميلان في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد الإسباني بمقابل 20 مليون يورو.

ومنذ انتقال ثيو هيرنانديز إلى الروسونيري في صيف 2019، خاض مع الفريق 262 مباراة سجل 34 هدفًا وصنع 45 تمريرة حاسمة.