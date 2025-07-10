نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فيورنتينا يضم دجيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الخميس ضم المهاجم البوسني إدين دجيكو بعقد لمدة عام واحد ينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2026.

وأوضح النادي عبر موقعه أن العقد يتضمن بندًا يتيح التمديد التلقائي حتى 30 يونيو 2027 عبر استيفاء شروط محددة.

وخاض دجيكو 53 مباراة في الموسم الماضي ضمن صفوف فناربخشه التركي سجل خلالها 21 هدفًا وصنع ثمانية أهداف.

ولعب دجيكو لعدة فرق أخرى من بينها فولفسبورغ ومانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان.

وسبق لدجيكو التتويج بالعديد من الألقاب منها لقب في الدوري الألماني ولقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي وآخر في كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية ولقبان في كاس إيطاليا ومثلهما في كاس السوبر الإيطالية.

ولعب دجيكو (39 عامًا) 141 مباراة ضمن منتخب البوسنة سجل خلالها 68 هدفًا وصنع 29 هدفًا.