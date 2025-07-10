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أحمد جودة - القاهرة - قدم 7 من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، يطالبون فيها مجلس إدارة النادي بسداد مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تُقدر بنحو 6 ملايين جنيه مصري.

7 لاعبين من الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية ضد النادي

وأكد اللاعبون في شكواهم أن المستحقات المتأخرة تعود إلى أكثر من موسم، وشددوا على أن محاولاتهم السابقة للحصول على مستحقاتهم وديًا لم تُكلل بالنجاح، ما دفعهم للجوء إلى الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتُعد هذه الشكوى واحدة من سلسلة شكاوى مماثلة تقدم بها لاعبو يد الزمالك في الفترة الأخيرة، وسط أزمات مالية متكررة يعيشها الفريق والنادي..

ووفقًا للوائح المعمول بها في اتحاد اليد، فإنه في حال صدور قرار لصالح اللاعبين وعدم التزام النادي بالسداد، فإن قيد اللاعبين الجدد في قائمة الفريق للموسم المقبل سيكون مهددًا، حيث تنص اللائحة على عدم أحقية أي نادٍ في قيد لاعبين جدد ما لم يُسوِّي كافة مستحقات لاعبيه السابقين.