الرياض - كتبت رنا صلاح - في الفترة المقبلة سوف نلحظ الكثير من الأخبار التي تتحدث عن الصفقات التي من المحتمل أن تنتقل إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك واللذان كما هو المعتاد يرغبان في الحصول على كل المواهب الممكنة أما في حالة عدم الحاجة لخدمات بعض اللاعبين فإن الدخول في تلك الصفقات من جانب بعض الأندية يكون من اجل إرهاق الخصم ليس إلا من خلال رفع قيمة الصفقة وتعطيلها إن امكن وهي أمور مشروعة بين الأندية المتنافسة التي لا ترغب في أن يكون منافسيها في أفضل حال بالطبع لضمان التفوق

الأهلي يقطع الطريق على الزمالك في صفقة لاعب الوسط المميز بهذه الطريقة .. الصفقة راحت !!

جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأخبار التي تنتشر في الساعات القليلة الماضية والتي تتعلق بنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان الذي يقدم مستويات مميزة للغاية خلال الموسم الحالي جذبت إليه أنظار الفريق الابيض الذي اوضح استعداده للتعاقد مع اللاعب وكان المهندس ممدوح عباس قد أشار إلى انه مستعد لتحمل قيمة انتقال اللاعب للزمالك

في ذات السياق فقد فجر نجم الزمالك السابق محمد عبد المنصف مفاجأة حول انتقال اللاعب أـو اقتراب رحيله للدوري القطري من بواية قطر القطري وذلك رعاية من النادي الأهلي الذي يرغب في إفساد انتقال اللاعب مباشرة لنادي الزمالك رغم عدم حاجة الأهلي المصري لخدمات اللاعب حاليا لكن النادي ينظر للمستقبل واحتمالية التعاقد مع نجم الفريق البترولي في قادم السنوات