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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، عن التعاقد رسميًا مع أحمد متعب، الظهير الأيسر السابق لنادي طلائع الجيش، بعقد يمتد لمدة ثلاث مواسم، وذلك في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

رسميًا.. البنك الأهلى يتعاقد مع أحمد متعب 3 مواسم

وجاء التعاقد مع متعب بعد متابعة دقيقة لأدائه خلال الفترة الماضية، حيث أبدى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال إعجابه بإمكانيات اللاعب، ورغبته في تعزيز الجانب الأيسر بخبرات جديدة، خاصة مع الاستعداد المبكر للدخول بقوة في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للانخراط في فترة الإعداد مع زملائه.

ويواصل نادي البنك الأهلي حركته النشطة في سوق الانتقالات الصيفية، ضمن خطة الإدارة لبناء فريق أكثر تنافسية يسعى لتحقيق مركز متقدم في جدول الترتيب خلال الموسم المقبل.