نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكاسب خيالية.. ماذا حقق تشيلسي بعد الوصول إلى كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد الموافق 13 يوليو الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد ميت لايف نيو جيرسي ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

ماذا حقق تشيلسي؟

ويحصل كل فريق يشارك بالبطولة عند الفوز على 2 مليون دولار ومليون للتعادل من إجمالي 475 متعلقة بالاداء للأندية و525 مليون دولار للمشاركة والمتأهل لدور 16 7،5 مليون دولار و13،125 عند الوصول لربع النهائي ويكون نصف النهائي 21 مليون دولار و40 مليون دولار للبطل و30 للوصيف.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، ادارابيويو، تشالوباه، كوكورياا.

خط الوسط: كايسيدو، انزو، نيتو.

خط الهجوم: بالمر، نكونكو، بيدرو.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان

تردد قناة mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc 1

القمر: نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

