نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفاوض هدف آرسنال لتعويض صفقة أوسيمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي الهلال اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع المهاجم السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو، لاعب آر بي لايبزيغ الألماني، وذلك في ظل تعثر مفاوضاته الأخيرة مع نادي آرسنال الإنجليزي، حسب ما كشفته شبكة «إس بي إن» الإنجليزية.

وكان سيسكو، البالغ من العمر 22 عامًا، قد دخل في محادثات متقدمة مع آرسنال خلال الأسابيع الماضية، غير أن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القيمة المالية للصفقة، مما دفع النادي اللندني إلى إعادة ترتيب أولوياته في سوق الانتقالات، مع التركيز على هدف بديل هو فيكتور يوكيريش، مهاجم سبورتينغ لشبونة، والذي يُقدَّر سعره بنحو 70 مليون يورو.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن نادي لايبزيغ لا ينوي التخلي عن سيسكو بسهولة، حيث حددت إدارة النادي الألماني مبلغًا يتراوح بين 68.4 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو) و85.5 مليون جنيه إسترليني (100 مليون يورو) ثمنًا للتخلي عن خدمات اللاعب، ما يمثل عقبة أمام تحركات الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها آرسنال.

ورغم أن سيسكو لا يُمانع فكرة الرحيل، ويفضّل خوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه لن يضغط على ناديه لتسهيل الانتقال. وفي هذا الإطار، يتحرك الهلال للاستفادة من الوضع الحالي، مستغلًا تراجع فرص انضمامه إلى «المدفعجية»، في ظل رغبة الإدارة الزرقاء في تعويض صفقة فيكتور أوسيمين الذي بات قريبًا جدًا من التوقيع مع غلطة سراي التركي بصفة نهائية.