الرياض - كتبت رنا صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الملفات الشائكة في الفترة الحالية داخل جدران النادي الأهلي فيما يتعلق بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم حيث أن إدارة الفريق الاحمر تعاني من الكثير من الأزمات التي تواجهها سواء في الحصول على خدمات بعض اللاعبين أو العمل على تسويق البعض الأخر ، فالكثير من النجوم تجعل من سهولة التصرف في مثل تلك المواقف أمر في غاية الصعوبة فبعض اللاعبين اللذين أدركوا أنه لا مكان له في الفريق يعرقلون الكثير من الصفقات بالنادي الأهلي بمواقفهم التي لا تتناسب وطلبات النادي .

أحمد عبد القادر يعطل صفقة الظهير الأيسر الجديد للنادي الأهلي .. الحسم في هذا الموعد !!

جدير بالذكر أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجناح الأيسر أحمد عبد القادر الذي عاد لتوه من الإعارة والتي ترغب إدارة الأهلي في إعارته من جديد لعدم وجود مكان له في زحام النجوم بنفس المركز وهو الأمر الذي لم يجد له صدى عند اللاعب الذي يرغب في الرحيل بشكل نهائي ليبرز نادي سيراميكا كليوباترا كأحد الخيارات أمام اللاعب

في ذات السياق ترغب إدارة الأحمر في إتمام صفقة انتقال اللاعب لهذا النادي بشكل محدد من أجل تسهيل عملية الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الظهير الايسر محمد شكري الذي يعد من ابرز أهداف النادي الأهلي لتدعيم الجبهو اليسرى خلال الانتقالات الصيفية لكن عبد القادر لم يحسم موقفه بعد .