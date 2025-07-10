الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار مشجعي نادي باريس سان جيرمان ونظيرة نادي تشيلسي صوب المواجهة المرتقبة القادمة، والتي من المقرر أن تقام على ملعب ميتلايف، وتأتي المباراة في أطار منافسات نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم موسم 2025، وفيما يلي نستعرض معكم متابعي بوابة الزهراء، موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للقاء المرتقب.

موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان والتشكيل والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للأندية Chelsea vs psg

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي تشيلسي ونظيرة نادي باريس سان جيرمان على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 11.00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي

لضمان متابعة جماهيرية واسعة، ستذاع أحداث هذه القمة الكروية عبر شبكة قنوات MBC السعودية، وتحديدًا على قناتي MBC MASR 2 وMBC Action، المتاحتين مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير حول العالم متابعة المباراة مجانًا عبر منصة DAZN البريطانية، التي تمتلك حقوق البث لجميع مباريات البطولة، كما سيتوفر البث عبر تطبيق شاهد المجاني.

تشكيل نادي باريس سان جيرمان المتوقع

جاء تشكيل نادي باريس سان جيرمان المتوقع في المواجهة المرتقبة أمام نظيرة نادي تشيلسي، على النحو التالي.

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: تونو مينديش – كانج إن لي – ماركينيوس – أشرف حكيمي.

خط الوسط: فابيان رويز – فيتينيا – جواو نيفيش.

خط الهجوم: ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي – برادلي باركولا.

تشكيل نادي تشيلسي المتوقع

بينما جاء تشكيل نادي تشيلسي المتوقع في المواجهة المرتقبة القادمة، على النحو التالي.