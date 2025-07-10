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أحمد جودة - القاهرة - اشترط نادي جواراني الباراجواني الحصول على 700 ألف دولار نظير الموافقة على انتقال لاعبه أوجستين منصور، نجم منتخب فلسطين، إلى النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جواراني يحدد سعر رحيل أوجستين منصور إلى الأهلي

وبحسب تقارير من داخل النادي الباراجواني، فإن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، لكن الإدارة تشدد على الحصول على المقابل المالي كاملًا دون تقسيط، وهو ما قد يؤخر حسم الصفقة مؤقتًا.

أوجستين منصور، البالغ من العمر 22 عامًا، يُعد من أبرز لاعبي منتخب فلسطين الصاعدين، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، ويمتاز بالسرعة والقوة البدنية، إلى جانب قدراته الهجومية الجيدة، وهو ما يجعله ضمن اهتمامات الأهلي لدعم الجبهة اليمنى.

ويُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من جانب إدارة الأهلي لمحاولة تخفيض المقابل المالي أو التوصل لاتفاق بشأن طريقة السداد، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة في القارة الأفريقية.