نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليه بتشتم".. زيزو يخرج عن صمته ويرد على منتقديه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، عن صمته ورد على منتقديه برسالة مطولة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

كتب زيزو، المنتقل حديثًا من الزمالك إلى الأهلي: “السؤال الوحيد والأوحد اللي مش عايز يطلع من دماغي ونفسي ألاقي لى إجابه ! هو بجد لما حد يخوض فى عرض الناس ويقعد يشتم فيهم ويسب ويتنمر وو ودا بيعود ولا بيرجع عليه بإيه”.

وتابع: “هل بيروح البيت بيلاقي بيته اتغير، طيب بيبص تحت بيته بيلاقي العربيه اللي نفسه يجيبها ؟ طيب ولاده وصلوا للمكانة اللي بيتمناها ؟ طيب عيش ابوه وامه في حاجة يستحقوها ! مش قادر استوعب فعلا الموضوع”.

وأضاف: “بلاش انت، هل اللي بتخوض في عرضه دا وبتشتمه وتتنمر عليه بيصحي بعد شتيمتك دي مش شغال نفس الشغلانه؟ معندوش نفس البيت ؟ طب والعربيه ؟ حياتكو يعني اتغيرت ؟ الاجابه لا !! طيب ليه بتعمل كده، عمال تكبر وتكتر في ذنوب الله اعلم هتعرف تمسحهم ولا لا ومفيش حاجه علي ارض الواقع بتتغير بعد الشتيمه دي كلها”.

وواصل: “مش بتشوف كل الناس اللي فجاءه مبقوش حواليك ؟ دي مش حاجه تخليك تتعظ ! تخليك تفكر أنا بعمل كده ليه وعشان آيه ! فكر كويس عشان والله ما في حاجه مستاهله، اعرف ان رزقك كده كده ربنا كاتبه لك وانت بتختار الطريقه اللي بيجيلك بيها الرزق فا خليها دايما طريقك کویسه وافتكر دايما إنه ا مش دایمه، صباحكم جميل”.