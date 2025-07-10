نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل رودريجو.. وهذه حقيقة اقترابه من النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح نادي ريال مدريد، الباب أمام رحيل لاعبه البرازيلي رودريجو عن صفوف الفريق الملكي وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

رودريجو لن ينتقل إلى النصر

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنه من المقرر عقد اجتماع داخل ريال مدريد لبحث موقف رودريجو، خلال الأسبوع المقبل.

ويبحث ريال مدريد، مستقبل رودريجو حيث أبدى النادي انفتاحه على رحيل اللاعب هذا الصيف.

وأشار رومانو إلى أنه نادي ريال مدريد سيترك القرار النهائي بيد اللاعب البرازيلي، لتحديد مصيره بنفسه.

وأوضح أن رودريجو لا يريد ترك أوروبا، ولن ينضم إلى النصر السعودي حال رحيله عن ريال مدريد.

واختتم: "رودريجو لن ينضم إلى النصر، الأمر لم يكن موضوعًا للنقاش أو حتى للتفاوض، رغم التقارير. التركيز منصبّ بالكامل على أوروبا".