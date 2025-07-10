نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرغوث لا يتوقف.. ميسي يقتحم تاريخ الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يسجل عدة أهداف في أربع مباريات متتالية عندما فاز إنتر ميامي على نيو إنغلاند ريفولوشن 2-1.

وافتتح اللاعب الأرجنتيني الدولي التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة بيسراه في الزاوية اليسرى السفلية لمنطقة الجزاء في ملعب جيليت ستاديوم في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس.

ثم تابعها قبل نهاية الشوط الأول بقليل، محولًا كرة عرضية من سيرجيو بوسكيتس.

سدد ميسي تسديدتين أخريين على المرمى في الشوط الثاني، لكن ميامي لم يتمكن من هز الشباك في بقية المباراة.

وتمكن كارليس جيل من تسجيل هدف التقدم لنيو إنغلاند في الدقيقة 80، حيث سدد كرة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، يحتل إنتر ميامي المركز الخامس في المنطقة الشرقية من الدوري، مع وجود مباريات متبقية على الفرق التي تعلوه بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

سجل ميسي أيضًا هدفين في مرمى مونتريال الأسبوع الماضي في أول مباراة لناديه بعد الخروج من كأس العالم للأندية.

يستضيف فريق ميامي فريق ناشفيل إس سي في فورت لودرديل بولاية فلوريدا يوم الأحد.