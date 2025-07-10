الرياض - كتبت رنا صلاح - موعد مباراه تشيلسي وباريس سان جيرمان تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب مباراة منتظرة تجمع بين نادي تشيلسي الإنجليزي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في واحدة من أبرز المواجهات الكروية التي تشهدها الساحة هذا الموسم. هذه المباراة تمثل لقاءً قمة بين فريقين لهما تاريخ حافل في البطولات الأوروبية والعالمية، ويتطلع كل منهما لتحقيق الفوز لإثبات قوته وتأكيد موقعه بين كبار كرة القدم.

"قمـة المونديـال" موعد مباراه تشيلسي وباريس سان جيرمان PSG vs Chelsea في كاس العالم للأندية 2025

من المقرر أن تقام المباراة يوم 13 يوليو 2025 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير من جميع أنحاء العالم.

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات DAZN التي تقدم تغطية شاملة وبجودة عالية، بالإضافة إلى قناة MBC التي تبث الحدث مباشرةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد القنوات الناقلة

DAZN: تبث عبر الإنترنت ومن خلال تطبيقاتها الخاصة، ولا يتطلب تردد محدد كونه بث رقمي متاح عبر الأجهزة الذكية.

MBC: يمكن ضبط تردد القناة على:

النايل سات: 11449 أفقي (H) – معدل ترميز 27500

عرب سات: 12149 أفقي (H) – معدل ترميز 27500

الاستعدادات للمباراة

كل من تشيلسي وباريس سان جيرمان خاض تدريبات مكثفة تحضيرًا لهذه المواجهة المهمة، حيث ركز المدربان على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية والفنية لضمان أفضل أداء خلال المباراة. التدريبات شملت وضع خطط تكتيكية متنوعة لمواجهة أساليب اللعب المختلفة، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب النفسية لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة الحاسمة.

أهمية المباراة

تمثل هذه المباراة أهمية كبيرة لكل من الفريقين، فهي ليست مجرد لقاء عادي بل مواجهة تحدد مدى جاهزية كل فريق على المستوى العالمي. الفوز في هذه المباراة يعزز من سمعة الفريق ويمنحه دفعة قوية في البطولات القادمة، كما أنها فرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم أمام جمهور واسع ومتابعين من مختلف أنحاء العالم، مما قد يؤثر إيجابًا على مستقبلهم الاحترافي.