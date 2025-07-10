الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة صامتة أوجعت قلوب محبيه، ظهر لاعب نادي النصر السعودي حمد آل منصور في مقطع فيديو قصير، بدا فيه منهكًا نفسيًا وبدنيًا، وهو يردد عبارتين غامضتين ومؤثرتين: “عشان ترجع تعيش لازم تموت” و”حسبي الله على من كان السبب”، وهو ما فتح باب التساؤلات واسعًا حول ما يمر به اللاعب في الوقت الراهن.

حسبي الله على من كان السبب.. رسالة مؤلمة من لاعب النصر حمد آل منصور تهز الجماهير والسبب محزن

الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، دفع المتابعين إلى التعبير عن قلقهم تجاه الحالة النفسية التي بدا عليها اللاعب، خاصة مع نبرة الحزن والإرهاق في صوته، التي أضفت على المقطع طابعًا إنسانيًا مؤلمًا، وتساءل البعض عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لهذا التصريح العاطفي الحاد، وهل الأمر مجرد ضغط بدني أم يتجاوز ذلك إلى أزمات داخلية أو مهنية؟

هل يتواجد في فرنسا؟ وماذا عن مستقبله الرياضي؟

بحسب ما تم تداوله على نطاق واسع، فإن اللاعب حاليًا يتواجد في فرنسا، في إطار برنامج إعداد بدني مكثف ضمن خطة استعادة لياقته تمهيدًا للعودة إلى الملاعب بعد فترة غياب امتدت لموسم كامل، وفسّر متابعون حالته الظاهرة في الفيديو بأنها نتيجة الإرهاق الجسدي الشديد من التدريبات، وربما من ضغوط التحدي للعودة لمستواه المعروف.

موسم صعب ورغبة في العودة

غياب آل منصور عن الملاعب خلال الموسم الماضي ترك أثرًا كبيرًا في مسيرته، سواء على مستوى الحضور الفني أو النفسي، خاصة بعد أن كان من العناصر المؤثرة داخل صفوف النصر، ويبدو أن اللاعب يعيش اليوم مرحلة صعبة يحاول فيها استعادة نفسه كلاعب وإنسان، وسط دعم جماهيري واسع على مواقع التواصل.

تفاعل الجمهور ورسائل الدعم

سرعان ما تحوّل وسم باسم اللاعب إلى ساحة دعم وتشجيع، حيث عبّر محبوه عن تضامنهم الكبير، مطالبين إدارة النادي بالوقوف إلى جواره نفسيًا وفنيًا، ومشددين على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للاعبين الذين يتحملون ضغوطًا كبيرة خلف الأضواء.