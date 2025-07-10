عاجل.. خطوة وحيدة تفصل الزمالك من حسم صفقة "نارية"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تطورات جديدة في ملف التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب وسط فريق البنك الأهلي، والذي ارتبط اسمه بقوة خلال الأيام الأخيرة بالانضمام إلى القلعة البيضاء، في إطار تحركات إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يقترب من حسم صفقة أحمد ربيع

وأوضح المصدر، أن صفقة انتقال أحمد ربيع تسير بخطى ثابتة نحو الحسم الرسمي، مشيرًا إلى وجود تحركات مكثفة من جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، والذي يجري اتصالات مستمرة مع مسؤولي البنك الأهلي لإنهاء الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الناديين تناقشان الشكل النهائي للصفقة، والتي قد تتم بصيغة صفقة تبادلية، تشمل انتقال أحد لاعبي الزمالك إلى صفوف البنك الأهلي. وبرز في هذا السياق اسم مصطفى شلبي كأحد الأسماء المرشحة للدخول ضمن الاتفاق، إلى جانب سيد نيمار، الذي لا يزال يشارك في تدريبات الفريق رغم ارتباط اسمه بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويُعد أحمد ربيع من الأسماء التي نال أداؤها إعجاب الجهاز الفني للفريق الأول بالزمالك، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من قدرات بدنية وفنية مميزة في مركز خط الوسط، مما يجعله خيارًا مثاليًا لدعم هذا المركز في الموسم المقبل، في حال نجاح إدارة النادي في إتمام التعاقد بشكل رسمي.