نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدل مفاوضات الزمالك مع عمرو السولية.. ما الحقيقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، الجدل المثار حول إمكانية انتقال لاعب وسط الأهلي السابق عمرو السولية إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نافيًا وجود أي مفاوضات رسمية بين الطرفين.

جدل مفاوضات الزمالك مع عمرو السولية

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "خاص.. الزمالك لم يدخل في المفاوضات مع عمرو السولية لاعب الأهلي."

وجاءت تصريحات أحمد حسن في أعقاب حالة من الجدل أثارها عمرو السولية نفسه، بعدما نشر عبر حسابه على "إنستجرام" ستوري غامضة كتب فيها: "إن الله يغلق بابًا بحكمته ويفتح ألف باب برحمته."

وهو ما اعتبره البعض تلميحًا بقرب انضمامه إلى الزمالك بعد انتهاء مسيرته مع الأهلي.

وكيله ينفي التوقيع للسويحلي الليبي ويؤكد وجود عروض قطرية

وفي سياق متصل، خرج حسام عبد الله، وكيل أعمال السولية، لينفي ما تم تداوله بشأن توقيع اللاعب لنادي السويحلي الليبي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة، وتسببت في إرباك موقف اللاعب مع الأندية المهتمة بضمه.

وقال عبد الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة "تن" ويقدمه الإعلامي محمد فاروق: "ما تردد عن توقيع عمرو السولية لنادي السويحلي الليبي غير صحيح تمامًا، وهذه الشائعات أضرت باللاعب، خاصة أنه يمتلك عروضًا قوية من الدوري القطري."

وأضاف وكيل السولية: "اللاعب مطلوب في أكثر من نادٍ قطري، أبرزهم نادي الريان والسيلية، والعرض الأفضل من الناحية الفنية والمادية حتى الآن هو عرض السيلية."

ورغم تأكيدات وكيله بعدم اتخاذ قرار نهائي حتى اللحظة، لم يستبعد عبد الله أي احتمالات مستقبلية، قائلًا: "كل الأمور مطروحة ومحل دراسة من جانب عمرو السولية، لكن لم يُحسم أي خيار حتى الآن، ولم نوقع لأي نادٍ."