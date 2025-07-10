عاجل.. شرط وحيد يفصل الأهلي عن ضم أوجستين منصور

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أحمد جودة - القاهرة - دخل اللاعب الفلسطيني أوجستين منصور، نجم خط وسط نادي جواراني الباراغوياني، دائرة اهتمامات النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر مؤثرة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

شرط وحيد يفصل الأهلي عن ضم أوجستين منصور

ووفقًا لمصادر قريبة من المفاوضات، فقد طلب نادي جواراني الحصول على مبلغ 700 ألف دولار مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، في وقتٍ تشهد فيه الصفقة منافسة قوية من نادي الترجي التونسي الذي يسعى بدوره لضم اللاعب.

ويُعد أوجستين، صاحب الـ24 عامًا، من أبرز الأسماء في صفوف منتخب فلسطين الأول، حيث قدم مستويات لافتة خلال الفترة الأخيرة جعلته تحت أنظار عدة أندية عربية. ويتميز اللاعب بقدراته في خط الوسط الدفاعي والهجومي، ومهاراته في بناء الهجمات والتحكم في إيقاع اللعب.

وخلال الموسم الماضي، خاض أوجستين 25 مباراة مع فريقه في الدوري الباراغوياني، أحرز خلالها هدفين، كما قدّم خمس تمريرات حاسمة، في أداء يعكس توازنه بين الأدوار الدفاعية والمساهمة الهجومية.