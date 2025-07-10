نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.. اشتعال داخل قلعة الميرنجي بسبب مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احدثت هزيمة ريال مدريد الساحقة امام باريس سان جيرمان، بنتيجة اربعة اهداف دون رد، بنصف نهائي كأس العالم للأندية صدى داخل ارجاء قلعة الميرنجي.

سيطر باريس سان جيرمان على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، ولم يترك فرصة الا واستغلها لإثبات أحقيته بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

قلق واستياء من مبابي

قال

فـيـلـيـكـس دياز

التراخي الذي يظهر به كيليان مبابي على أرض الملعب أصبح مصدر قلق لإدارة النادي



إدارة ريال مدريد ستجتمع في الأيام المقبلة مع عدد من اللاعبين لمعرفة ما يريدونه بالضبط، وما يسعون إليه، ومدى التزامهم

الإدارة واضحة في هذا الشأن ورسالتها للاعبين هي "إما أن تعملوا كفريق واحد، أو عليكم إيجاد حلول"