نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة غامضة من محمد صبحي حارس الزمالك عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خضم التحولات الكبيرة التي يشهدها فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، نشر محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رسالة مثيرة وغامضة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، أثارت تساؤلات الجماهير حول مستقبل اللاعب ودوره مع الفريق في المرحلة المقبلة.

رسالة غامضة من محمد صبحي حارس الزمالك

وجاء نص الرسالة التي نشرها صبحي كما يلي: "والله فعلًا الدنيا دي فانية، ومتاع غرور، لو فكرنا شوية في الناس اللي ماسكة في الدنيا بتأذي وبتظلم، وتأكل حق ناس، صدقني كمان 50/60 سنة هنكون كلنا تحت الأرض.

وأضاف: "بيتَك هيسكن فيه ناس تانية، وفلوسك مش هتكون ليك، افتكر إن فيه دنيا تانية، وأعرف إن ربنا موجود، ربنا يهدينا ويحسن خاتمتنا، ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه."

تغييرات كبرى في صفوف الزمالك

بالتوازي مع رسالة صبحي، يواصل نادي الزمالك تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قائمة الفريق، بإشراف من الجهاز الفني بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يسعى لإحداث تغييرات جذرية قبل انطلاقة الموسم الجديد، بهدف التخلص من العناصر غير الفعالة وضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق طموحات الجماهير.

وقد بدأت ملامح هذه الهيكلة تتضح بعد قرار إدارة النادي عدم تفعيل بند شراء عقد محمد حمدي، لاعب الفريق المعار من إنبي، ليعود اللاعب إلى صفوف ناديه الأم دون أن يترك تأثيرًا ملحوظًا خلال فترة إعارته للزمالك.