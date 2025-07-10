نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شيكو بانزا يصل القاهرة ويخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة هجومية جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يخضع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، لاعب فريق إستريلا أمادورا البرتغالي، اليوم الخميس، للفحوصات الطبية داخل أحد المراكز المتخصصة في العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدًا لإتمام إجراءات انضمامه إلى صفوف "الفارس الأبيض".

بانزا يصل القاهرة ويخضع للكشف الطبي

ووفق مصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، يُنتظر أن يجري بانزا جلسة التصوير الرسمية بقميص الزمالك فور الانتهاء من الفحوصات الطبية، وذلك تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة عبر الحسابات والمنصات الإعلامية للنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان بانزا قد وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تفاهمات متقدمة واتفاقًا شبه نهائي بين مسؤولي الزمالك ونظرائهم في النادي البرتغالي، على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد يمتد لأربع سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى 800 ألف دولار، على أن يتقاضى جزءًا من المبلغ كمقدم تعاقد، مع وضع جدول زمني واضح لسداد المبلغ المتبقي إلى نادي إستريلا أمادورا البرتغالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة التدعيمات الهجومية التي وضعها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، في ظل رغبة الجهاز الفني في تجديد الدماء في الخط الأمامي وتعزيز القوة التهديفية للفريق.

ويرى فيريرا في بانزا صفقة واعدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من قدرات بدنية وفنية مميزة، وخبرة في الدوري البرتغالي، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب أنغولا.

وتسعى إدارة الزمالك من خلال هذه الصفقة إلى بعث رسائل واضحة لجماهيرها بأنها ماضية قدمًا في إعادة بناء الفريق، عبر استقدام عناصر مؤثرة قادرة على صناعة الفارق، في ظل المنافسات المحلية والقارية المرتقبة في الموسم الجديد.