الرياضة

شبانة يتساءل: لماذا يغضب القطبان من الاندية التى ترفض التفريط فى لاعبيها

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شبانة يتساءل: لماذا يغضب القطبان من الاندية التى ترفض التفريط فى لاعبيها

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أحمد جودة - القاهرة -  

تعجب الإعلامي محمد شبانة من فكرة غضب جماهير قطبي الكرة المصرية والزمالك من بعض الأندية الأخرى لرفضهم التخلي عن بعض لاعبيهم للناديين.


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن من حق البنك الأهلي أو بتروجت أو أي نادي آخر بيع لاعبيهم إذا أرادوا تحقيق استفادة مادية أو الإحتفاظ بهم إذا كانوا يريدون تحقيق استفاده فنية.


وأضاف شبانة إدارات الأندية هي من تغذي الجماهير بفكرة أن بعض الأندية تدعم ناد على حساب آخر وهو غير صحيح فكل نادي له حساباته الخاصة فنيا وماديا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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