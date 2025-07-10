الخطيب ولعها نار.. الأهلي يخطف نجم جديد رسميا هيولع الدوري المصري

الرياض - كتبت رنا صلاح - في مفاجأة قوية أشعلت حماس جماهير القلعة الحمراء، أعلن الإعلامي كريم رمزي عن نجاح النادي الأهلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، نجم نادي شلاسك فروتسواف البولندي، ضمن تحركات النادي لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

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أكد رمزي، خلال مداخلته في برنامج “لعبة والتانية” عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بضم الحملاوي، لكنه شدد على أن اللاعب لا يعد بديلا مباشرا لوسام أبو علي، وأن الصفقة لا تعني بالضرورة رحيله عن الفريق.

موقف وسام أبو علي شروط صارمة للرحيل

كشف الإعلامي أن إدارة الأهلي لا تمانع مغادرة وسام أبو علي خلال الصيف، لكنها وضعت شروطا واضحة، أبرزها:

تلقي عرض مالي مناسب يليق بقيمة اللاعب والنادي.

ضمان التعاقد مع بديل أقوى فنيا.

عدم وجود أي ضغوط خارجية تؤثر على قرارات لجنة التعاقدات.

وأوضح رمزي أن أبو علي لا يمثل مشكلة للإدارة، لكن وكيله يحاول الضغط لفتح باب التفاوض مع أندية خليجية أو أوروبية.

الحملاوي بالأرقام صفقة قوية لكن ليست الحسم النهائي

رغم أن التعاقد مع الحملاوي يمثل خطوة إيجابية، إلا أن رمزي أشار إلى أن اللاعب ما زال بحاجة لإثبات قدراته داخل الملعب، وقال:

“الحملاوي صفقة مبشرة، لكن الحكم الحقيقي سيكون من خلال الأداء الفعلي في المباريات، وليس على الورق فقط.”

الزمالك وتجديد السعيد خطوة محفوفة بالمخاطر؟

في سياق آخر، علق رمزي على قرار نادي الزمالك بتجديد عقد عبدالله السعيد لمدة موسمين، معتبرا أن القرار يحمل بعض المخاطرة نظرا لتقدم اللاعب في السن، وكان من الأفضل على حد تعبيره – التجديد موسما بموسم.