الرياض - كتبت رنا صلاح - يخضع محمود ممدوح، مهاجم فريق حرس الحدود، للكشف الطبي تمهيداً لإتمام انتقاله إلى مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صفوف الفريق للموسم المقب

الكشف الطبي يحدد مستقبل محمود ممدوح في مودرن سبورت اليوم

اسم اللاعب الأهداف عدد المباريات محمود ممدوح 5 أهداف + 1 تمريرة 23 مباراة

ساهم محمود ممدوح مع فريقه حرس الحدود في تسجيل 6 أهداف خلال الموسم الماضي، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفاً واحداً في 23 مباراة خاضها، مما يؤكد على مستواه الفني المتميز.

وفي سياق متصل، نجح مسؤولو مودرن سبورت في ضم كمال السيد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، بالإضافة إلى محمد يسري، مدافع المنصورة، ومحمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي، صانع ألعاب بتروجت، حيث تمت هذه الصفقات بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة.

يسعى مجدي عبد العاطي حالياً إلى تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا من خلال التدريبات الجماعية، التي تُقام على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي، وذلك لضمان جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.