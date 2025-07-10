نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. آرسنال يضم نورجارد من برينتفورد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آرسنال عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع اللاعب الدولي الدنماركي كريستيان نورجارد قادمًا من برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أول تعليق من نورجارد بعد انضمامه إلى آرسنال

ووقع اللاعب الدنماركي كريستيان نورجارد عقدًا مع الجانرز جتى يوينو 2028، بعدما اجتاو الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال كريستيان نوجارد من برينتفورد إلى الجانرز، كلفت خزينة النادي 10 مليون جنيه إسترليني.

وأجرى اللاعب الدنماركي حوارًا مع الموقع الرسمي لنادي آرسنال، وقال: "الآن، أستطيع سماع النشيد والمشاركة في حملة دوري أبطال أوروبا. إنه حلم طفولتي، وشيء لم أتوقعه قط. لذا، أنا سعيد جدًا بهذا الآن".

وعن أسلوبه، قال: "لقد تطور أسلوبي قليلًا على مر السنين. بدأتُ كلاعب هجومي، والآن أصبحتُ لاعب وسط مدافع. من المهم بالنسبة لي أن يمتلك الفريق هيكلًا دفاعيًا جيدًا، وآمل أن أساهم في ذلك".

وأضاف: "بعد موسم شاركت فيه كثيرًا في إحراز الأهداف، فهذا شيء أتمنى حقًا أن أتمكن من أخذه في الاعتبار هذا الموسم أيضًا، لا أعرف ما هي خطط المدرب معي، ولكن آمل أن أتمكن أيضًا من الحصول على بعض الحرية للانضمام إلى اللعب الهجومي".

وقدم الدنماركي كريستيان نورجارد البالغ من العمر 31 عامًا موسمًا استثنائيًا مع فريقه السابق برينتفورد الإنجليزي خلال العام المنصرم، حيث خاض 35 مباراة، سجل 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.