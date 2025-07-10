عاجل.. ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي يقترب من ارتداء قميص القادسية السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي القادسية السعودي بات على أعتاب إبرام صفقة كبرى ستحدث صدى واسعًا في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن اقترب بشكل كبير من التعاقد مع المهاجم الإيطالي المتألق ماتيو ريتيجي، نجم نادي أتالانتا وهداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي يقترب من ارتداء قميص القادسية السعودي

وكان ريتيجي، البالغ من العمر 25 عامًا، قد خطف الأنظار خلال الموسم الكروي المنصرم في الكالتشيو، حيث تمكن من تسجيل 25 هدفًا، ما مكنه من حصد لقب هداف الدوري الإيطالي، وجعل منه هدفًا مغريًا لعدد من الأندية الأوروبية والعالمية.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن إدارة نادي القادسية توصلت إلى اتفاق رسمي مع نظيرتها في أتالانتا الإيطالي، يقضي بانتقال المهاجم الدولي الإيطالي إلى صفوف الفريق السعودي، في صفقة ضخمة تعتبر من الأكبر في تاريخ النادي الإيطالي.

ووفقًا للتقارير، فإن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت نحو 67 مليون يورو، تشمل الحوافز والمكافآت، وهو رقم كبير يعكس مدى اهتمام القادسية بالحصول على خدمات اللاعب، ويعزز من مكانة الصفقة كواحدة من أغلى الانتقالات التي عرفها نادي أتالانتا عبر تاريخه.

ومن المنتظر أن يوقع ريتيجي على عقد طويل الأمد مع نادي القادسية، على أن يحصل بموجبه على راتب ضخم يُقدَّر بأكثر من ستة أضعاف ما كان يتقاضاه في الدوري الإيطالي، مما يعكس مدى الجدية والطموح في المشروع الرياضي الذي يقوده النادي السعودي.

وتشير التقارير إلى أن ريتيجي سيصل إلى الأراضي السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية، ثم استكمال إجراءات التوقيع الرسمي على العقد والانضمام إلى الفريق بشكل نهائي.