نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: كان يجب دعم إبراهيم سعيد قبل الحبس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الإعلامي محمد شبانة بوستات الدعم من نجوم الكرة المصرية مثل شيكابالا نجم الزمالك وغيره لإبراهيم سعيد نجم المنتخب المصرى الأسبق عقب خروجه من الحبس ان الدعم كان يجب ان يتم قبل الحبس خصوصا ان الأزمة كانت مالية ويمكن سدادها وإنهاء الأمر.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه على الرغم من المشاعر الطيبة لنجوم الكرة فى هذا الدعم ولكنه جاء متأخرا فقد نفذ اللاعب السابق عقوبة الحبس وانتهى الأمر وكان يمكن مساعدته بسداد هذه الديون.