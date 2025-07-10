نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس دياز يقترب من مغادرة ليفربول.. وبايرن ميونخ يترقّب التحرك الرسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أوروبية عن توصل النجم الكولومبي لويس دياز، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، لاتفاق مبدئي مع إدارة "الريدز" للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بخدماته، وعلى رأسها نادي بايرن ميونخ الألماني.

اتفاق "شرفي" يمهد رحيل لويس دياز

وأفاد الصحفي أنطون مينا عبر الإذاعة الإسبانية الشهيرة "Cadena Ser"، أن هناك اتفاقًا وديًا بين إدارة ليفربول ولويس دياز، يقضي بالسماح له بالرحيل "دون عراقيل" في حال تلقي النادي عرضًا بقيمة 80 مليون يورو، وهو ما وصفه بـ "اتفاق شرف" بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن نادي بايرن ميونخ يضع دياز ضمن أولوياته لتعزيز خط الهجوم في الموسم الجديد، موضحًا أن إدارة النادي البافاري أبدت استعدادها لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو، لكنها لم تتقدم بعد بأي عرض رسمي لإدارة ليفربول.

وأكد مينا أن التأخير في تقديم العرض يعود إلى انشغال ليفربول مؤخرًا بوفاة أحد عناصر الفريق دييغو جوتا، لكن من المتوقع أن يتحرك بايرن رسميًا في الأيام القليلة المقبلة.

ويرتبط لويس دياز بعقد مع ليفربول يمتد حتى عام 2027، وقدّم اللاعب الكولومبي مستويات قوية منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من بورتو البرتغالي، ما جعله محط اهتمام كبار القارة العجوز.

ورغم رغبة ليفربول في الحفاظ على نجومه الأساسيين، إلا أن العرض المالي المناسب قد يدفع الإدارة لقبول رحيل دياز، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة ضمن أحد الأندية الأوروبية الكبرى.