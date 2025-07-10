أياكس أمستردام يعلن رحيل جوردان هندرسون بعد فسخ عقده

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الخميس، فسخ تعاقده مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد فترة قصيرة قضاها داخل صفوف الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي.

أياكس أمستردام يعلن رحيل جوردان هندرسون

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني: "جوردان هندرسون سيغادر أياكس بعد أن وافق النادي على طلب اللاعب بإنهاء عقده الحالي بالتراضي".

وأضاف البيان أن عقد هندرسون، الذي كان من المفترض أن يمتد حتى 30 يونيو 2026، تم إنهاؤه قبل موعده المحدد، ليصبح اللاعب حرًا في تحديد وجهته المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير صحفية متزايدة خلال الأيام الماضية، تحدثت عن وجود اهتمام من نادي مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يسعى للعودة إلى المشاركة بانتظام، بحثًا عن مكان له في قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026.

ويرى مراقبون أن هندرسون يطمح من خلال انتقاله المحتمل إلى نادٍ جديد في القارة الأوروبية إلى تعزيز فرصه الفنية والبدنية للعودة إلى تشكيلة "الأسود الثلاثة" تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.