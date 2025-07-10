نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يحسم صفقة محمد قدوس من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي توتنهام هوتسبير في التوصل لاتفاق نهائي مع وست هام يونايتد لضم النجم الغاني محمد قدوس مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لست سنوات، في صفقة تُعد من أبرز التحركات في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان قدوس (24 عامًا) أحد الأهداف الرئيسية للسبيرز هذا الصيف، وقد تمكنت إدارة النادي من إنهاء الصفقة دون تفعيل شرطه الجزائي البالغ 85 مليون جنيه إسترليني، والذي كان ساريًا خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو.

نهاية "حظر غير رسمي" بين توتنهام ووست هام منذ 2011

بهذه الصفقة، يُصبح قدوس أول لاعب ينتقل مباشرة من وست هام إلى توتنهام منذ انضمام سكوت باركر عام 2011، وهو ما يُنهي قطيعة طويلة في سوق الانتقالات بين الناديين. يُذكر أن رئيس توتنهام دانييل ليفي سبق وأن منع صفقة انتقال إيمانويل أديبايور إلى وست هام عام 2015.

وانضم قدوس إلى وست هام في صيف 2022 قادمًا من أياكس مقابل ما يقرب من 40 مليون جنيه، وقدم موسمًا أول مميزًا سجّل خلاله 14 هدفًا في جميع المسابقات. لكن أداؤه تراجع الموسم الماضي، حيث اكتفى بتسجيل 5 أهداف فقط، في وقت عانى فيه وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفقة هجومية أخرى قيد الدراسة

في سياق آخر، كشفت التقارير عن اهتمام مدرب توتنهام الجديد توماس فرانك بالتعاقد مع مهاجم برينتفورد السابق يوان ويسا، الذي يُبدي بدوره ترحيبًا باللعب تحت قيادة فرانك من جديد.

وتُعد هذه الصفقة تحديًا لإدارة برينتفورد، التي تواجه بالفعل خطر فقدان نجمها براين مبويمو لصالح مانشستر يونايتد، ولن تكون راغبة بالتفريط في ويسا أيضًا.

ويسا، الذي يحتفل ببلوغه 29 عامًا في سبتمبر المقبل، سجل 19 هدفًا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويجيد اللعب كرأس حربة أو جناح أيسر. ومع ذلك، قد يقيّد عامل السن حجم الإنفاق المحتمل عليه من قبل توتنهام، خاصة مع دخول نيوكاسل يونايتد على خط الاهتمام باللاعب.

وفي الوقت الذي لم يتضح بعد ما إذا كان توتنهام سيتحرك رسميًا لضم ويسا، إلا أن مصادر تؤكد أن النادي درس بالفعل إمكانية التوقيع معه.

