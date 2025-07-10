نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب الكرة الطائرة البارالمبي بعد التتويج ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة المنتخب المصري البارالمبي للكرة الطائرة في مطار القاهرة الدولي، عقب عودتهم من كينيا متوجين بلقب بطولة إفريقيا، بعد الفوز على منتخب رواندا بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب الكرة الطائرة البارالمبي

وحرص الوزير على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدموه خلال مشوار البطولة، وروح الإصرار التي ظهروا بها في جميع المباريات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الرياضة البارالمبية المصرية التي تحقق نجاحات متتالية.

وأكد الوزير أن ما تحقق يعكس حجم الدعم الكبير الذي توليه الدولة لأصحاب الهمم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات لتمكينهم من التميز ورفع علم مصر في البطولات الدولية.

ترأس البعثة عماد رمضان، رئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، والذي أثنى على التزام اللاعبين وتصميمهم على العودة بالبطولة، مشيدًا بدعم الوزارة المستمر للاتحاد.