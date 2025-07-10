الكيك بوكسينج يعلن خطة النشاط للموسم الجديد بواقع 45 بطولة وحدثًا رياضيًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، عن البرنامج الزمني للأنشطة المحلية والعربية والدولية للاتحاد المصري خلال الموسم 2025 / 2026 بواقع 45 بطولة وحدث رياضي.

الكيك بوكسينج يعلن خطة النشاط للموسم الجديد

وتقرر إقامة بطولات المناطق والقطاعات الرسمية والتنشيطية في جميع محافظات مصر على مدار شهر يوليو، وبطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس المقبل في استاد القاهرة الدولي، وبطولة الجمهورية للقطاعات للبراعم والناشئين والشباب والعموم والأساتذة في الفترة من 15 إلى 19 أغسطس المقبل في استاد القاهرة الدولي.

كما تقام بطولة الجمهورية للأندية في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس في استاد القاهرة الدولي وبطولة الجمهورية للبراعم في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر المقبل في استاد القاهرة الدولي، والبطولة الدولية للكيك بوكسينج «بطولة بطل الأهرامات الدولية للكيك بوكسينج» في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل في استاد القاهرة.

وتقام بطولة الجمهورية للأندية للعموم (أ) فوق 19 سنة وللعموم (ب) تحت 19 سنة وللأساتذة فوق 40 عاما في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل في استاد القاهرة الدولي، كما تقام بطولة الجمهورية للأندية للشباب (أ) تحت 16-17 وشباب (ب) تحت 14 - 15 سنة في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وقرر الاتحاد المصري للكيك بوكسينج اقامة البطولة العربية للناشئين والشباب للكيك بوكسينج أندية ومنتخبات في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل في استاد القاهرة كما تقام احتفالات أعياد تأسيس الاتحاد مع تكريم لموزه يوم 28 يناير من العام المقبل كما تقام بطولة كأس مصر المفتوحة للكيك بوكسينج لجميع المراحل السنية في الفترة من 13 إلى 17 فبراير المقبل.

وتقام الدورة الرمضانية المفتوحة للكيك بوكسينج خلال شهر مارس المقبل في استاد القاهرة وبطولة التصنيف المصرية للشباب والعموم في الفترة من 12 إلى 13 أبريل المقبل في استاد القاهرة وبطولة التصنيف المصرية للبراعم والناشئين في الفترة من 16 إلى 19 أبريل المقبل في استاد القاهرة وبطولة الجمهورية للمناطق للبراعم والناشئين والشباب والعموم في الفترة من 28 إلى 31 مايو المقبل في استاد القاهرة وبطولة مصر الدولية للمحترفين في الفترة من 4 إلى 7 يونيو من العام المقبل وتجارب اختيارت المنتخب القومية ثم بطولة الحزم المصرية المفتوحة وأخيرا بطولات الأليت للأبطال المواهب.

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج البرنامج الزمني للدورات التدريبية والتحكيمية خلال الموسم الجديد 2025 / 2026 بواقع 15 فعالية كما تم اعتماد البرنامج الزمني للأنشطة بطولات القاطاعات والفروع للاتحاد المصري للكيك بوكسينج في الموسم 2025 / 2026.