نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقرر ضم إيهاب لهيطة للجنة توثيق تراث القلعة الخضراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، ضم المهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق لعضوية اللجنة العليا لتوثيق تراث النادي المصري.

الجدير بالذكر أن المهندس إيهاب لهيطة والذي عمل لسنوات وسنوات مديرُا للمنتخب المصري لكرة القدم هو نجل الكابتن محمد لهيطة نجم النادي المصري خلال فترة الأربعينيات والذي انتقل إلى الأهلي بصحبة زميليه محمد أبو حباجة وحلمي أبو المعاطي قبل أن يعود إلى صفوف المصري مرة أخرى خلال الخمسينيات.

تولى لهيطة إدارة الكرة بالنادي المصري خلال فترة التهجير العصيبة والتي نجح خلالها في ضم العديد من النجوم لصفوف المصري وعلى رأسهم الكاستن مسعد نور ومحمد عبود السنجأ وعبد العزيز بدران وحسن الفلاح وسعد نور وسعد مبارك وهو الجيل الذي أسهم في الدفاع عن أسم المصري خلال هذه المرحلة الصعبة، كما تولى الراحل محمد لهيطة كذلك مسئولية مدير المنتخب المصري خلال نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.