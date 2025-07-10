نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثيو هيرنانديز يُجري الكشف الطبي في باريس تمهيدًا لانضمامه إلى الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لفريق ميلان الإيطالي، خضع لفحوصات طبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس، تمهيدًا لانتقاله الرسمي إلى صفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة ميلان.

الصفقة تمت بنجاح.. والهلال يحصل على ظهير أيسر من الطراز العالمي

وكان الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، قد أكد قبل أيام أن صفقة انتقال ثيو إلى الهلال أُغلقت بنجاح، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين جميع الأطراف، حيث منح اللاعب موافقته المبدئية قبل أسبوعين على التوقيع مع الزعيم السعودي.

وبحسب رومانو، فإن نادي ميلان سيحصل على 25 مليون يورو كقيمة للصفقة، مقابل انتقال اللاعب الذي ينتهي عقده مع الروسونيري في صيف 2026.

راتب ضخم ينتظر ثيو في الهلال

من جانبه، ذكر موقع فوتبول إيطاليا أن ثيو هيرنانديز سيحصل على راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو مع الهلال، ليصبح بذلك واحدًا من أعلى المدافعين أجرًا في العالم.

كما أشار التقرير إلى أن المدير الفني للهلال، الإيطالي سيموني إنزاجي، يضع التعاقد مع ثيو على رأس أولوياته، ويعتبر ضمه صفقة استراتيجية مهما بلغت تكلفتها.

أرقام مميزة ومشوار ناجح مع ميلان

ويمتلك ثيو هيرنانديز سجلًا مميزًا مع نادي ميلان، منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف 2019 قادمًا من ريال مدريد مقابل 22 مليون يورو، حيث شارك في:

262 مباراة رسمية

سجل خلالها 34 هدفًا

وصنع 45 هدفًا

وتوّج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي

وفي الموسم الماضي وحده، خاض 49 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، وكان من أبرز أعمدة الفريق الدفاعية والهجومية على حد سواء.