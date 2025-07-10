نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب عاجل من فيريرا بشأن صفقات الزمالك الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على انطلاق المعسكر المغلق لإعداد الفريق للموسم الجديد، وذلك اعتبارًا من يوم 15 يوليو الجاري، في خطوة تهدف لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي المقبل.

فيريرا يطلب الإسراع في حسم صفقات الزمالك

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فقد طلب فيريرا من المدير الرياضي للنادي، جون إدوارد، ضرورة الإسراع في إنهاء ملف الصفقات الجديدة قبل انطلاق المعسكر، حتى يتسنى للصفقات الجديدة الانخراط سريعًا في البرنامج الإعدادي والتأقلم مع زملائهم داخل الفريق.

وأشار المصدر إلى أن المدرب البلجيكي يعتبر وجود العناصر الجديدة في المعسكر المغلق عاملًا حاسمًا في بناء الانسجام والتجانس داخل الفريق، خاصة مع اعتماد الجهاز الفني على خطط تدريبية تتطلب جاهزية بدنية وتكتيكية عالية منذ اليوم الأول.

صفقات على الأبواب.. وإعلان مرتقب خلال ساعات

وأضاف المصدر أن النادي أنهى بالفعل اتفاقه مع عدد من اللاعبين الجدد، من بينهم:

عمرو ناصف وأحمد شريف من نادي فاركو.

المهدي سليمان حارس المرمى.

الأنغولي شيكوبانوا.

واقترب كذلك من حسم التعاقد مع المهاجم الأنغولي ريلي سلفادور، والدولي الفلسطيني آدم كايد.

ومن المتوقع أن يُعلن المدير الرياضي جون إدوارد عن هذه الصفقات بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعبين وأنديتهم.