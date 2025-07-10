نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات هجومية قوية تحت أنظار الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي الهلال السعودي سعيه لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث بات المهاجم السلوفيني الشاب بينجامين سيسكو على رأس قائمة اهتماماته، بعد أن فشلت محاولاته في التعاقد مع النجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

ورفض أوسيمين عرضين سابقين من الهلال، وسط تقارير تفيد بنيته البقاء مع نابولي أو الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر، الأمر الذي دفع الهلال لتحويل اهتمامه نحو مهاجم آر بي لايبزيغ الألماني.