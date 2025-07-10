نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة أسطورية لـ مودريتش بعد نهاية حقبته مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مسيرة النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن خاض مباراته الأخيرة بقميص الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودّعها ريال مدريد عقب هزيمته الثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

مودريتش يقود ريال مدريد في آخر ظهور رسمي

وتواجد مودريتش (38 عامًا) على رأس قائمة ريال مدريد المشاركة في البطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شارك في مباراة نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، والتي شهدت خسارة قاسية للميرينجي بنتيجة 4-0، لتنتهي آمال الفريق في بلوغ النهائي وتُكتب نهاية حزينة لمشوار الأسطورة الكرواتية مع الفريق.

وتعد هذه المباراة آخر ظهور رسمي للمايسترو الكرواتي بقميص ريال مدريد، حيث ينتهي عقده مع النادي مع نهاية الموسم الحالي، دون تجديد. وبهذا يُسدل الستار على رحلة امتدت 12 عامًا داخل أروقة "سانتياجو برنابيو"، بدأها في صيف 2012 قادمًا من توتنهام هوتسبر، وساهم خلالها في كتابة فصل تاريخي من بطولات وإنجازات الملكي.

مودريتش.. بصمة ذهبية في تاريخ الريال

خلال مسيرته مع ريال مدريد، حقق مودريتش عددًا مذهلًا من البطولات والألقاب، أبرزها:

5 ألقاب دوري أبطال أوروبا

4 ألقاب كأس العالم للأندية

3 بطولات دوري إسباني

الكرة الذهبية عام 2018

كان مودريتش حجر أساس في وسط الميدان المدريدي، واشتهر بهدوئه، ورؤيته، وتمريراته الساحرة، ما جعله أحد أعظم لاعبي الوسط في تاريخ النادي والكرة الأوروبية.