كيفية مشاهدة مباراة نهائي كأس العالم للأندية مجانا؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، كيفية مشاهدة مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي المونديال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ملعب ميتلايف.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي وسيتم إذاعة مباراة تشيلسي ضد باريس على قناة mbc مصر وmbc1 بشكل مجاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة mbc 1

القمر: نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.