نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كوبري جديد؟!".. الأهلي يتدخل لقطع الطريق على صفقة الزمالك المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الزمالك الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تدخل النادي الأهلي في صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم خط وسط بتروجت، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك كان على بُعد خطوة من حسم الصفقة

وقال عبدالمنصف، خلال لقائه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن الزمالك كان قاب قوسين أو أدنى من حسم الصفقة، مضيفًا أن المهندس ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، كان قد أبدى استعداده لتحمل تكاليف التعاقد مع اللاعب بالكامل دعمًا للفريق.

وأوضح أن الأمور كانت تسير نحو الإعلان الرسمي، وأن الزمالك كان يضع حامد حمدان ضمن أولويات التدعيم في مركز خط الوسط استعدادًا للموسم الجديد.

تدخل مفاجئ من الأهلي عبر عرض قطري

لكن الأمور تغيّرت، حسب عبدالمنصف، حيث توقفت الصفقة فجأة بعد ظهور عرض مفاجئ من نادي قطر القطري للتعاقد مع اللاعب، لافتًا إلى أن الأهلي هو من يقف وراء هذا العرض الخليجي، في محاولة منه لمنع انتقال اللاعب إلى القلعة البيضاء.

وأضاف: "اليوم علمنا أن نادي قطر تقدم بعرض رسمي لحامد حمدان، وهناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن النادي الأهلي هو من حرّك هذا العرض، كوسيلة لإفساد الصفقة على الزمالك".

أوضح عبدالمنصف أن الأهلي لا يحتاج فنيًا إلى خدمات حامد حمدان في الوقت الحالي، نظرًا لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركز الوسط، لكنه يرى أن تحرك الأهلي قد يكون استراتيجيًا للاستفادة من اللاعب مستقبلًا أو كوسيلة ضغط على المنافس التقليدي.

وقال: "الأهلي مش محتاج اللاعب دلوقتي، لكن ممكن يستفيد منه الموسم الجاي.. واللي حصل يؤكد إن فيه نية لقطع الطريق على الزمالك".