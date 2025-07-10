نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس العالم للأندية والمعلقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي المونديال

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، المواجهة المرتقبة بين فريقي تشيلسي ضد باريس سان جيرمان، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc مصر، ومنصة dazn هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتولى مهمة التعليق الصوتي على قناة mbc masr المعلقين مدحت شلبي وعلى قناة mbc أكشن بصوت فارس عوض.