نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة جديدة على رادار الأهلي.. "جاي من أوروبا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن آخر المستجدات المتعلقة بملف الصفقات داخل النادي الأهلي، في إطار سعي إدارة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

إياد العسقلاني على رادار الأهلي لتعزيز الدفاع

وأوضح شحاتة، خلال تصريحاته التليفزيونية عبر قناة «الحياة»، أن الأهلي يدرس بجدية التعاقد مع المدافع إياد العسقلاني، المحترف حاليًا ضمن صفوف نادي روستوف الروسي، وذلك في إطار التحرك الاستباقي لتعويض المدافع المغربي أشرف داري، الذي بات مرشحًا للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الإعلامي أن التوجه نحو التعاقد مع إياد العسقلاني يأتي ضمن استراتيجية الأهلي لتدعيم مركز قلب الدفاع بعناصر شابة وذات إمكانيات فنية واعدة، مشيرًا إلى أن اللاعب يُعد من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة في الكرة المصرية.

وأشار شحاتة إلى أن العسقلاني سبق له التألق بشكل ملحوظ في صفوف منتخب مصر للشباب، كما قدم مستويات قوية بقميص نادي الإسماعيلي قبل خوض تجربة الاحتراف الخارجي، مما جعله محط أنظار لجنة التخطيط بالأهلي والجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.