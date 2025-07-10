زيزو وإمام ووسام.. محمد عمارة يطالب برحيل ثلاثي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الكابتن محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إدارة النادي الأهلي بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، تتعلق برحيل عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة يرى أنها ضرورية من أجل إعادة الانضباط داخل الفريق وتهيئة الأجواء للموسم الجديد.

محمد عمارة يطالب برحيل ثلاثي الأهلي

وخلال مداخلته الهاتفية في برنامج «اللعيب»، المُذاع على قناة «MBC مصر»، شدد محمد عمارة على أهمية رحيل كل من إمام عاشور، ووسام أبو علي، وأحمد مصطفى زيزو، مؤكدًا أن استمرار هذا الثلاثي قد يضر باستقرار الفريق في الفترة المقبلة.

وقال عمارة نصًا: "التلاتة لازم يتابعوا في الميركاتو الصيفي، من أجل تهدئة أوضة اللبس وتعود كما كانت عليه من قبل".

وأشار إلى أن وجود حالة من التوتر أو سوء التفاهم داخل غرف الملابس يحتاج إلى قرارات حاسمة تعيد الهدوء، وتضع مصلحة الفريق فوق أي اعتبارات فردية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن النادي يمكنه تحقيق استفادة مالية كبيرة من بيع هؤلاء اللاعبين خلال الميركاتو الحالي، وهو ما يتيح للإدارة إعادة استثمار العائد المادي في تدعيم الفريق بصفقات جديدة.

وقال عمارة: "الأهلي هيستفيد ماليًا من بيع إمام عاشور، ووسام أبو علي، وزيزو، والمبلغ اللي هييجي منهم ممكن يجيبوا بيه 5 لاعبين على الأقل، يضيفوا للفريق فنيًا".