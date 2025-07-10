نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، موعد انطلاق المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في نهائي المونديال

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب ميتلايف بالولايات المتحدة الأمريكية، المواجهة المرتقبة بين فريقي تشيلسي ضد باريس سان جيرمان، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يوليو الجاري.

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي المونديال بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات mbc السعودية، ومنصة dazn هي المسئولة عن بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.